В России становится всё больше людей с астмой

Согласно последним данным, каждому двадцатому россиянину диагностировали астму, при этом, ежегодно число людей с этим заболеванием только растёт. Об этом стало известно от заведующей отделением бронхиальной астмы Оксаны Курбачевой.

Она привела пример: «Если вы находитесь в аудитории, и перед вами сидит 20 человек – один из них точно астматик». На сегодняшний день 7% от всего взрослого населения Земли и ещё почти 10% детского живёт с этим заболеванием.





Но есть и хорошие новости. Смертность от этого заболевания резко понизилась за последние 40 лет, и всё благодаря развитию фармакологии (наука о лекарственных веществах и их воздействие на организм). Курбачева отметила, что в современном мире смерть от астмы наступает или при неправильном лечении, или при «нелеченных случаях».

Для справки: Бронхиальная астма это хроническое воспалительное заболевание дыхательных путей. Оно характеризуется приступами удушья различной длительности, тяжести и частоты. Это так самая распространенная хроническая болезнь во всём мире. Сегодня, 7 мая – Всемирный день борьбы с астмой.



