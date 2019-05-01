«Без бананов останемся?»: Климатические изменения влекут распространение банановой болезни – Учёные

В страны Латинской Америки и Карибского региона постепенно перебирается из Азии чёрная сигатока. Так называется специфическое заболевание этих растений.

Английские учёные, работающие в университете Эксетера, пришли к неутешительному выводу в результате своих исследований. Климатические изменения влекут распространение банановой болезни, которая ранее была характерной лишь в азиатском регионе.

Сейчас чёрную сигатоку всё чаще замечают на банановых плантациях стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Ещё 50 лет тому назад ничего подобного там не было.

После этого началось «шествие» этой банановой болезни по свету. Учёные проанализировали множество факторов, которые могли вызвать это явление.

Грибок и, связанное с ним заболевание банановых растений, с удивительной лёгкостью проник на совершенно другой континент. В итоге, специалисты пришли к выводу, что всему виной климатические изменения, получившие глобальный характер.

Учёные установили тесную связь жизненного цикла таких грибков с климатом. В результате произошедших в нём изменений, болезнь получила новые регионы для своего распространения, где уже начинает чувствовать себя достаточно комфортно.

Чёрная сигатока поражает у банановых растений их листья. В итоге урожайность снижается на 80%.

С началом климатических изменений, риски появления этой болезни в Латинской Америке и Карибском регионе возросли уже на 44%. При этом, данный показатель продолжает свой рост.