«Сантехника вызывали?»: В Британии работает самая сексуальная женщина этой профессии

Принято считать эту работу абсолютно мужской. Однако, Карли Гейл, которой сейчас 30 лет, решила совершенно иначе.

И сейчас в Британии на должности сантехника работает самая сексуальная женщина этой профессии. Она проживает в городке Кру, находящемся в графстве Чешир.

С профессией сантехника она начала знакомиться с 15-ти лет, когда по выходным помогала отцу, зарабатывающему этим на жизнь.

Мужчина был против того, чтобы дочь выбрала его ремесло, но та решила иначе. В ремесленном училище, куда она поступила, было лишь две девушки, включая её, на 200 юношей.

Карли считает, что, когда люди видят женщину-сантехника, у них часто возникает предвзятое отношение к её способностям. Некоторые даже высказывают сомнения в том, что она обладает достаточной квалификацией для качественного оказания услуги.

Бывали случаи, когда клиенты сообщали, что лучше дождутся сантехника-мужчину.

Однако, всё же больше таких, которых привлекает модельная внешность женщины.

Гейл считает свою работу очень грязной. В особенности трудно при ней сохранять в порядке маникюр. Она приспособилась тем, что заматывает ногти скотчем.

Работа сантехника приносит женщине неплохой доход. Её годовой заработок – 36 тысяч фунтов стерлингов. Это, приблизительно, 3,1 миллиона рублей.

Карли замужем и воспитывает сына.