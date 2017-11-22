Врачи: Мужчина «заработал» себе паралич хрустнув шеей

Случай произошел в начале весны в Соединенных Штатах. Американец по имени Джош Хейдер решил размять шею, и по привычке хрустнул ею, но вот уже спустя несколько минут осознал, что престал чувствовать всю левую сторону своего тела. До телефона он добирался «по диагонали».

Кое-как добравшись до телефона, мужчина смог вызвать скорую помощь. По приезду врачей он уже был почти полностью парализован. Как оказалось – это был инсульт, который произошел из-за разрыва позвоночной артерии (она снабжает человеческий мозг кислородом).

Дело в том, что во время резкого произвольного хруста парень разорвал эту артерию. Соответственно, в мозг перестал поступать кислород, и это привело к потере определённых функций. В клинике, в которую доставили больного, рассказали, что если бы его доставили на 10-12 минут позже, тогда исход был бы фатальный.

Уже через несколько месяцев лечения, американец смог самостоятельно передвигаться. Из оставшихся дефектов, после паралича, непослушная рука. Нейрохирург Казама Накагава утверждает, что Хейдер – исключительный счастливчик. Ведь даже в современном мире врачи не обладают достаточной информацией, которая поможет предотвращать «разрывы позвоночных артерий».



