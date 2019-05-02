Врачи разводят руками: Мужчина излечился от рака «препаратом для собак»

Интересный случай произошел с жителем США по имени Джо Типенс. Врачи сообщили мужчине, что у него мелкоклеточный рак последней стадии. Американец, услышав приговор, руки не опустил, и стал активно искать способы исцеления в сети.

Как рассказал сам мужчина, он совершенно случайно «наткнулся» на предложение об испытаниях препарата для собак от глистов для борьбы с раковыми клетками. Удивило Типенса то, что этот самый препарат содержал в своём составе фенбендазол, который не только препятствует развитию раковых клеток, но и может ликвидировать их.

Американец признался, что терять ему было уже нечего. Рискнув, он стал принимать препарат ежедневно. Прибыв на очередное обследование в клинику, он вызвал у врачей недоумение, ведь все раковые клетки у него попросту исчезли.

Специалисты решили изучить случай и выяснили, что фенбендазол в некоторых случаях действительно способен устранять раковые клетки, но при этом «не известны его последствия». При этом врачи советую воздержаться от приёма сомнительных препаратов.

Джо Типенс остался счастлив, и даже познакомился с такими же счастливчиками, как и он, которых «исцелил чудо препарат». На данный момент он продолжает вести обычную жизнь и осуществлять задуманные планы.