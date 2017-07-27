Нейрофизиологи из России и США подняли на ноги парализованного инвалида

Это первый случай в истории современной медицины, когда человек после нескольких лет полного паралича смог снова самостоятельно передвигаться, пишет журнал Nature Medicine.

Новую методику, основанную на электростимуляции, разработали специалисты из Петербургского института физиологии РАН и клиники Майо (Рочестер, США). Во время экспериментов на крысах ученые пришли к выводу, что даже в самых страшных случаях паралич оставляет неповрежденными некоторые участки нервных волокон. Именно эти здоровые участки подвергали стимуляции, не прибегая к хирургии и не вводя стволовые клетки.

После успешных экспериментов методику опробовал на себе доброволец. 29-летний мужчина упал со снегохода и сломал позвоночник, в результате он с 2013 года оставался обездвиженным. Уже через две недели после вживления электродов больной смог стоять и шевелить ногами в экзоскелете.

Полное восстановление заняло 44 недели, в течение которых мужчина занимался специальными тренировками. Теперь он может самостоятельно стоять и ходить по беговой дорожке, держась за поручни. Также пациент освоил ходьбу по коридору с ходунками или с помощью тренера, который помогает ему удерживать равновесие.