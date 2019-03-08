В России введены новые стандарты укладки асфальта

Дорожным службам в России официально разрешили менять покрытие магистралей в снег и дождь. По заказу Росавтодора научно исследовательский институт транспортного-строительства создал проект нового ГОСТа укладки асфальта.

Документ №418 «Дорожное хозяйство» опубликован на сайте комитета по стандартизации. В нем говорится, что при выпадении осадков укладка асфальтобетона разрешена, если подготовлен нижний слой.

Допустимыми неблагоприятными погодными условиями для работ являются следующие температуры: от +5 до -10 градусов летом и весной, от +10 до -10 осенью и зимой. Также не рекомендуется это делать, если выпадение осадков составляет 5 мм в сутки.

Запрещено начинать работы при минусовых температурах и скорости ветра более 6 метров в секунду. Первая редакция проекта уже прошла обсуждение. Контракт обошелся ведомству в 8,9 млн рублей.