Популярный хэтчбек Honda Jazz обзаведётся новой гибридной версией

По крайней мере, представители японской компании заявили, что разработка проекта Honda i-MMD уже активно ведётся.

От своей стандартной версии новый хэтчбек Honda Jazz будет отличаться не только силовыми агрегатами, но и более «богатым» оснащением, а также расширенным списком активных голосовых помощников.

И если о том, что гибридная версия Honda Jazz будет оснащаться 1,5-литровым «атмосферником» и электрическим блоком с суммарной отдачей в 150 лошадиных сил, известно официально, то об улучшении оснащения популярного хэтчбека пока лишь строятся предположения журналистов.

Напомним, стандартная модификация Honda Jazz оснащается 1,5-литровой гибридной силовой установкой на 135 «лошадей», а в качестве трансмиссии предусмотрена безальтернативная механическая коробка передач. Привод – только передний.