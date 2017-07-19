К концу года на рынке появится открытая версия Honda NSX

Японская автомобильная компания Honda к концу этого года планирует представить миру отрытый вариант гибридного суперкара NSX. На американском рынке модель известна как Acura. Впервые информацию о новой версии модели опубликовали зарубежные СМИ, ссылаясь на свои источники в руководстве бренда.





К сожалению, сейчас в нашем распоряжении нет никаких фотографий, или хотя бы скетчей новой модели, но по всей вероятности модель не сильно будет отличаться от купе, разве что отсутствием верха. Также известно, что изменения не затронут и силовую часть Honda NSX Roadster, она останется такой же, как и у нынешней модели.



Сейчас купе Honda NSX комплектуется гибридной установкой, состоящей из 3,6-литрового битурбированного движка и трех электроприводов. Все это в комплексе позволяет выдать 573 лошадиные силы, чего достаточно для разгона от 0 до 100 км/час всего за 3,0 секунды.



Пользователи сети также обсуждают возможное появление заряженной модели с индексом NSX Type R, которая должна стать более мощной благодаря облегчению и замене некоторых систем на спортивные аналоги.