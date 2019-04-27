В Казани ученик гимназии захватил своих одноклассников в заложники

По неподтвержденной информации причиной этому стала неразделенная любовь школьника.

Старшеклассник был вооружен пневматическим пистолетом и кухонным ножом. По словам матери одной из заложниц, утром (13-го мая) ей пришло сообщение от дочери о том, что их одноклассник взял всех в заложники и не выпускает из класса. После этого родители экстренно обратилась в полицию. На место выехала оперативная группа УМВД по Казани, начальник МВД и заместитель начальника полиции по оперативной работе МВД в Республике Татарстан. Спустя час заложники были освобождены, а подросток задержан. В данный момент проводятся следственные действия. По данным полиции никто в результате происшествия не пострадал, школьники смогли вернуться к урокам. В обед здание было всё еще оцеплено сотрудниками полиции, журналисты на территорию школы не допускались.

Начальник управления образования города Казань Ильнар Хидиятов заявил, что инцидент не повлияет на образовательный процесс, а ситуацию не стоит оценивать однозначно, пока не будут выяснены все подробности инцидента. Каким образом ученик с оружием попал в класс - неизвестно, поскольку школа оборудована рамками и камерами видео-наблюдения. Следует предположить, что меры безопасности в школах Казани будут усилены.