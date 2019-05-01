Стало известно, к каким болезням приводит "домашняя плесень"

Домом для плесени может стать что угодно, ведь выживать она может даже в экстремальных условиях. Чтобы плесень «поселилась» в доме, ей не нужны особые условия, хватит и температуры от +18 до +25 градусов Цельсия. Об этом сообщает «Рамблер».

Разрастается плесень благодаря плохой вентиляции и конденсату на окнах. «Незваный гость» способен выделять тысячи спор, которые через воздух могут «перекочевать» в дыхательные пути, слизистые носоглотки или на кожу.

Известно также, что споры, попав в человеческий организм, могут вызвать ринит (воспалительный процесс слизистой оболочки носа) или фарингит (воспалительный процесс слизистой оболочки глотки). Также не исключается вероятность воспаления лёгких, бронхита или приступов астмы.

Кроме всего вышеперечисленного, плесень способна понизить иммунитет человека и стать началом кожных заболеваний, таких как дерматит, и других подобных форм воспаления.

Стоит понимать, что виды грибков, которые осваиваются в квартирах, опасны, поскольку продукты их жизнедеятельности – сильные яды. Они могут вызвать ряд опасных заболеваний, в том числе и рак печени и лёгких. В случае, если плесень прижилась в организме, она начнёт расти и впоследствии спровоцирует аспергиллез – заболевание, вызванное грибками, поражает различные органы и систему организма в целом.

Для уничтожения плесени специалисты рекомендуют: отбеливатель, уксус, перекись водорода, нашатырный спирт, антисептическую грунтовку, пищевую соду, масло чайного дерева, буру, марганцовку, канцелярский клей и лимонную кислоту.