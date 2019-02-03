Ученые из Швеции обучили компьютер делать виски

Специальные компьютеры облегчают жизнь человека почти каждый день, даже в изготовлении алкоголя. Специалисты рассказали о необычном компьютере, который научился создавать первосортный виски.

Многие компании по производству пива уже прибегают к использованию искусственного интеллекта в разработке своей продукции. Так и шведская компания Mackmyra, будучи профессионалом в области производства виски, решила сотрудничать с технологической компанией из Финляндии.

На основании множества научных работ, они создали единственный в мире алгоритм для изготовления новых сортов данного напитка.

Уникальные способности этой программы состоят в том, что она подбирает самые лучшие технологии изготовления виски, анализирует различную рецептуру, оценивает объёмы продаж, комбинирует качественный сырьевой состав, а также рассчитывает вкусовые данные по различным показателям.

Так в ходе исследований, компьютер выдал целых 70 миллионов идей по созданию новых сортов алкогольного напитка, из которых специалисты выбирают самые необычные и эксклюзивные. Для этой ему понадобилось всего пару часов.

Какой же будет стоимость такого напитка, созданного с помощью внедрения искусственного интеллекта в производство, пока остается неизвестным.