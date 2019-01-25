Патриарх Кирилл сделал заявление по теме абортов в России

Уменьшение их количества окажет существенную помощь России в том, чтобы страна справилась с демографическим кризисом. Если соблюдать этот принцип, то уже через 20 лет население государства может вырасти до 166 миллионов человек.

Патриарх Кирилл сделал особое заявление по теме абортов. Он призвал прекратить их в существующем ныне в России масштабе.

Он уверен, что уменьшение количества абортов будет более эффективным в сравнении с поддержкой государства. Патриарх имел в виду «материнский капитал» и другие выплаты.

Патриарх Кирилл отметил, что в таком случае в России каждый год будет дополнительно рождаться до миллиона детей, которые на сегодняшний день не появляются на свет.

Таким образом, население страны уже за 10 лет вырастет до 156 миллионов человек. Через 20 лет этот показатель будет уже 166 миллионов.

Такой демографический рост, заверил патриарх, невозможен внедрением лишь тех решений, которые в поддержку материнства принимает правительство России.

Кирилл посчитал «замечательным» то, что государством предпринимаются определённые шаги в этом направлении. Такие, как, к примеру, материнский капитал. Однако, он счёл их совершенно «мизерными».

Глава православия полагает, что достижение такого роста населения России невозможно обеспечить никакими денежными поощрениями.

Для церкви, продолжил он, борьба за жизнь является очень важным делом, поскольку происходит из всех убеждений.

Слово Божие гласит, что убийство человека является великим грехом. А жизнь человеческая начинается именно с зачатия. Поэтому борьба церкви с абортами является принципиальной с духовной точки зрения.

Однако, помимо того, в настоящее время она дополняется социологическими и, даже, политическими предпосылками, которые могут привести к последствиям, которых ранее в России не было.

Патриарх Кирилл обратил внимание, что тема недопустимости абортов должна быть в приоритете всех людей, которые любят свою страну и беспокоятся о том, чтобы жизнь в ней продолжалась и в будущем.

Согласно данным статистики, в России в 2018 году зарегистрировали более 560 тысяч абортов. Рождаемость при этом составила около 1,5 миллиона малышей. То есть, треть из них просто не появилась на свет, а это – целое поколение.

И это на фоне того, что в России до сих пор показатель рождаемости намного меньше показателя смертности.

В 2018 году смертность опередила рождаемость на 218 тысяч человек. Наихудшими стали показатели в таких областях, как Московская и Нижегородская. Там превышение более, чем в 15 тысяч. Впрочем, и Воронежская тоже недалеко. Там смертность превысила рождаемость на 12 тысяч человек.

Московский патриархат полагает, что необходимо приветствовать любые шаги, которые власти России осуществляют для того, чтобы в государстве сократилось количество абортов.

Каждый человек имеет право на своё рождение.