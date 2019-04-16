Врачи назвали главную опасность для женского сердца

Маленькое количество физических нагрузок и малоподвижный образ жизни у женщин ведет к появлению заболеваний связанных с сердцем.

Как сообщают доктора из Университета в Балтиморе, большая часть женского пола противится или не видит смысла заниматься спортом, что ведет к развитию болезней сердца и кровеносных сосудов.

Согласно проделанным исследованиям, представительницы женского пола в возрасте от 40 до 60 лет все больше отказываются выполнять физические упражнения.

Специалисты заметили, что большое количество проявляющихся нарушений нормального функционирования сердца можно было бы избежать, если ввести в регулярный обиход физические нагрузки и составить здоровое питание.

Спорт дает возможность уберечься от таких критических ситуаций с сердцем. При различных физических нагрузках нужда мышечной ткани в кислороде возрастает, а значит, сердечно-сосудистая система работает интенсивнее, чтобы качать больше крови. В таком случае миокард становится более подготовленным и привыкшем к увеличенным работам и быстрее восстанавливается к обычному режиму. Подготовленный человек не боится резких изменений нагрузки на организм, поскольку его сердечная мышца способна быстрее ориентироваться.

Ученые отметили, что четкое соблюдение диеты характерной для средиземноморского региона дает возможность сократить опасность развития болезней сердца. Диета состоит из потребления фруктов и овощей, бобов и орехов, а также обезжиренного мяса. Разрешено также оливковое масло, макароны и крупы высшего качества.