«Вороны не только каркают»: Они могут заражать друг друга плохим настроением – Учёные

Эти птицы продолжают удивлять своими возможностями. Новые исследования показали совершенно неожиданный эффект.

Учёные, работающие в Венском университете, определили, что вороны не только каркают. Они вполне способны к тому, чтобы заражать своим плохим настроением других птиц своей стаи. Типа «накаркала». Ох не зря так говорят в России.

Их эмоциональное влияние друг на друга было доказано в ходе целого ряда экспериментов. В них участвовали восемь птиц. Среди них было трое самок и пять самцов.

Первоначально для птиц предлагался выбор из двух разных коробок. В одной размещался сыр, служащий угощением, а другая была пустой.

Вороны, участвовавшие в эксперименте, очень быстро смогли усвоить, в каком месте располагалась каждая коробка. Тогда учёные им дали третью коробку в непривычном месте.

Там могло угощение быть или же нет. Птица совершала соответствующее реагирование. Оно могло интерпретироваться в качестве оптимизма или же пессимизма.

После этого учёные решили пойти дальше. Птице демонстрировались два разных угощения. При этом было известным, что одно из них ей нравится, а другое – нет. Затем одно из них просто убиралось. Ворона оставалась наедине с оставшимся.

Вторая птица из пары внимательно наблюдала за поведением при этом своего партнёра. Когда оставалось вкусное угощение, птица демонстрировала усиленные движения не только своей головой, но и телом.

Напарник при этом не знал, что «в тарелке». Угощения он не видел. Он наблюдал лишь реакцию на него.

После этого учёные занялись анализом. Выяснилось, что вороны, которые видели «радость» своего партнёра к пище в коробке, демонстрировали такой же интерес и к третьей коробке.

Однако, если они наблюдали негатив, то третья коробка почти не пользовалась их вниманием. Они просто не хотели к ней подступаться, даже если там лежали «вкусняшки».

Этот опыт наглядно продемонстрировал, что обычные вороны вполне способны заражать своих сородичей негативными эмоциями. При этом не было отмечено, что они могут передавать позитив.

Не исключено, что преобладание негатива помогает им в оперативном информировании своих сородичей о возникающих опасностях в окружающей среде.

Предыдущие исследования уже выявили, что вороны имеют высокий уровень своего интеллекта и способны к определению огромного количества предметов на значительном расстоянии.

Ранее считалось, что по умственным способностям первыми являются шимпанзе. Однако, им оказалось далеко до ворон. Те, в ходе экспериментов смогли определить даже вес того предмета, который им предлагалось опустить в колбу, чтобы напиться.

При этом, вороны делали это визуально и безошибочно на достаточно большом расстоянии. 11 из 12 птиц проходили успешно этот тест с первой попытки. Шимпанзе с ним справиться вообще не смогли. Не понимали, что от них хотят.

Сейчас, видимо, следует задаться очевидным вопросом. Каким умственным потенциалом может обладать целая огромная воронья стая. Ну не просто же так ей гадить свысока. Можно же привлечь и на пользу Родине.