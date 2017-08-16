Кабмин РФ решил: У неэффективных губернаторов предлагается отнимать полномочия

Это будет следствием внедрения нового формата контроля за тем, насколько эффективно регионы реализуют переданные им полномочия. Инициатива направлена на то, чтобы улучшить систему финансирования и повысить ответственность на местах.

У неэффективных губернаторов Кабмин предлагает отнимать полномочия. Если региональные правительства не смогут справляться с показателями по 26-ти сферам. Они касаются и занятости населения, и ветеринарии, и экологической экспертизы, и проведение государственной научно-технической политики.

Этот законопроект Кабмин РФ передал на рассмотрение Госдумы 22 мая.

Собственно ситуация уже давно назрела. Федеральный центр должен иметь систему контроля за тем, как в регионах исполняются переданные им полномочия. Дмитрий Медведев особо отметил, что должна анализироваться и оцениваться эффективность работы местных правительств.

В том случае, если региональным властям не удаётся справиться с возложенными на них задачами, федеральный центр должен иметь право изъятия у них предоставленных полномочий. Это будет делаться решениями Президента или правительства РФ.

В России уже принято решение о том, чтобы проведение государственного ветеринарного контроля было возвращено на федеральный уровень. Это должно способствовать повышению качества продукции российского АПК.

Согласно поступившей информации, осуществлением контроля за тем, насколько качественно и эффективно регионы исполняют свои полномочия, станут заниматься конкретные федеральные органы. Те, которые отвечают за проведение госполитики в конкретной сфере.

При необходимости, именно они займутся внесением предложений в адрес Президента или Кабмина о том, чтобы отнять полномочия у неэффективных губернаторов, не справляющихся с возложенной на них ответственностью.

Помимо того, новый законопроект предлагает исключить процедуру согласования федеральными исполнительными органами структур региональных органов власти.

Отдельно отмечено, что дополнительные бюджетные вливания для исполнения этого закона не потребуются.

Представители властей регионов уже прокомментировали эту новацию Кабмина.

По их мнению, тема полномочий является достаточно противоречивой. В особенности, когда говорится о муниципалитетах, не входящих в систему государственной власти.

Зачастую у них банально не хватает средств, чтобы содержать в порядке обычное кладбище. Тогда муниципалитеты обращаются к федеральному центру, чтобы тот забрал на своё содержание те или иные объекты.

С одной стороны – это полный абсурд. С другой, регионы также в этом случае мало чем могут помочь. Весь их бюджет тоже расписан.

В то же время, как считают на местах, новое предложение, которое выдвинул Кабмин РФ, не лишено своей рациональности.

Оно является вполне уместным. Главное, чтобы были точно определены полномочия регионов и определены правила и сроки возложенных на них правительством России поручений.

В Сетях уже комментирую эту свежую новость. В регионах видят, в каких домах проживают местные чиновники, на каких машинах ездят и в каких шмотках ходят.

При этом, они постоянно скулят о том, что в региональном бюджете недостаточно средств для решения самых насущных задач.

Наверное, уже пришла пора браться за это серьёзно. Не хотите работать сами, Федеральный центр даст по шапке. Придут другие, которые смогут справиться с поставленными задачами.