Одна Питерская жалобщица лишила бесплатных обедов 500 пенсионеров

Чиновники пришли с проверкой в кафе «ДоброДомик» на Васильевском острове Северной столицы. Выписали штраф в 700000 руб. и потребовали закрыть заведение.

Не понравилось контролерам, что на стене кафе кто-то нарисовал граффити, что вывеска не гармонирует с цветом фасада и что пакеты с подарками для бабушек не хранятся в подсобке.

«ДоброДомик» стал известен своей благотворительной деятельностью: уже полтора года ежедневно он кормит бесплатными обедами более 500 нуждающихся стариков.

По словам проверяющих, поступила жалоба на граффити от одной недовольной местной жительницы. Они вынуждены реагировать.

Действительные причины закрытия владелица кафе Александра Синяк видит в политической конкуренции. Она планирует баллотироваться в депутаты муниципального совета от партии «Справедливая Россия».

«Мы должны были отвечать за фасад здания, — говорит она, — но граффити появилось только накануне».

До 28 мая кафе закрыто для устранения недочётов и ожидает комиссию из санэпидслужбы.

«Справедливая Россия» направила врио губернатора Александра Беглова открытое письмо в связи с закрытием кафе «ДоброДомик», и просит о содействии.

Приходящих бесплатно пообедать пожилых людей на запертой двери встречают объявление с грустным смайликом и официальное постановление о приостановке работы кафе.