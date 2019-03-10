Разразившаяся в Воркуте метель не помешала школьникам сдать ЕГЭ

Коми заносит снегом, по данным синоптиков 24 мая на 6.00 утра температура в Заполярье была -5 °С с северным ветром 16 м/с порывами до 22 м/с.

Днём ветер усилился, видимость сократилась временами до 100 метров, непрерывно шёл снег.

Службы экстренного реагирования Воркуты перекрыли городскую кольцевую автодорогу для движения всех видов транспорта. Собранные на заседании штаба ГО и ЧС ответственные лица региона рассмотрели варианты организации автоколонн в сопровождении спецтехники, на которых в случае необходимости можно эвакуировать застрявших на трассе людей.

Из-за поднявшегося бурана в средних школах и на младших курсах профессиональных учебных заведений отменены занятия.

Однако проведение основного государственного экзамена для выпускников девятых классов состоится, невзирая на погодные условия. Руководитель администрации муниципалитета Игорь Гурьев считает, что ситуация для края не чрезвычайная, и отменять ЕГЭ излишне.

Накануне в Сыктывкаре, столице Коми, был возобновлен отопительный сезон. Возвращению тепла в дома предшествовали массовые возмущения мёрзнущих жителей города, засыпавших коммунальные службы требованиями, а социальные сети жалобами на ежегодной холод в квартирах в период весенних температурных колебаний.