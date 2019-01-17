На российском рынке труда наметилась положительная тенденция

В исследовании, проведенном порталом HeadHanter, говорится о значительной части российских компаний, планирующих в ближайшее время расширить штат своих сотрудников.

Заслуживает внимания тот факт, что большинство компаний в качестве основной причины расширения штата назвали рост объемов производства. Доля таких компаний составляет около 47%. Доля компаний, в чьих планах увеличение штата в 2019 году, составила 51% от общего количества респондентов.

Готовность компаний принять в свой штат новых сотрудников, говорит об оживлении экономики России в целом. Это подтверждают официальные статистические данные. Рост ВВП в 2018 году составил 2,3%, в 2017 году этот показатель составил 1,5%.

По мнению экспертов, положительные ожидания российского бизнеса связаны с государственной политикой. Правительством РФ разработаны и внедрены долгосрочные национальные проекты. Увеличилась доля государственных закупок, по итогам 2018 года, их объем превысил 3 трлн рублей.