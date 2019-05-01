Учёные определили ТОП-5 мешающих похудению вредных привычек

Зачастую, люди не могут понять, почему у них не сбрасываются лишние килограммы. Вроде, и на диете сидят, а толку никакого.

После этого часто наступает паника и поиск причин. Некоторые считают, что это может быть плохая наследственность. Другие – полагают, что это действие постоянно испытываемых стрессов. Дело совсем в другом. Учёные определили ТОП-5 вредных привычек, которые многие не замечают, но именно они мешают похудеть.

На первой позиции ТОП-5, естественно, находится хлеб. Учёные не отрицают, что он всему голова, вот только, если человек решил похудеть, то этот продукт в таком деле совершенно не помощник. Скорее наоборот. Удивительно, как многие об этом не задумываются.

В хлебе содержатся углеводы в очень большом количестве. Однако, среди нашего населения принято с ним есть, буквально, всё. Не только супы, мясо, рыбу или салаты. Многие с удовольствием едят с хлебом даже каши, макаронные изделия и пельмени, что совсем уж ничем, кроме привычки, пояснить нельзя.

Конечно, есть люди, которые любят хлеб сам по себе. Это одно дело. Другое, когда его едят по привычки, которую сформировали родители ещё в детстве. Всё нужно есть с хлебом, иначе не наешься.

Расстаться с этим продуктом достаточно легко, в особенности, когда цены на него постоянно растут. Эффект можно будет увидеть быстро.

На втором месте ТОП-5 вредных привычек, это, когда человек начинает злоупотреблять перекусами. Сколько раз об этом говорили, однако, привычка остаётся у очень многих.

Если просто выпить чашку чая, то вреда это не принесёт. Другой эффект будет, когда во время чаепития с аппетитом едят конфетку-другую или печенье. Избыток сахара в организме никак не способствует похудению. Напротив, ведёт к появлению лишних килограммов.

Следом за этим по вредности идут, как ни странно, совсем несъедобные гаджеты. Специалисты США установили, если люди при приёме пищи занимаются одновременным просмотром информации или фильмов в телефоне, они могут просто «забыть», а ели они или же нет.

Это приводит к тому, что ощущение насыщения пропадает, и человек вновь начинает есть через очень непродолжительное время. Вот вам и появление добавочных килограммов.

На предпоследнем месте в ТОП-5 стоит недостаток сна. В результате бессонницы возникает недостаток энергии в организме. Если человек не выспался, он восполняет её количество принятием большого количества пищи. Это не может не сказаться на фигуре.

На пятом месте списка «вредностей», мешающих похудеть, увлечение «запретной едой». Очень многие до сих пор помнят, как в детстве им за до конца съеденную тарелку супа выдавали «награду». В роли таковой, как правило, выступала конфета или печенье.

У многих до сих пор сладости в их памяти считаются чем-то совершенно недосягаемым. И когда есть возможность наестись ими впрок, люди, как правило, так и делают.

Сладости не должны быть пределом мечтаний. Нужно уметь получать наслаждение от любой еды. Тогда жизнь станет намного ярче.

А вот, если, вместо супа, захотелось съесть салатик, не сомневайтесь и ешьте. Организм лучше знает, что ему в данный момент необходимо.

Если следовать этим, совершенно простым правилам, эффект проявится достаточно быстро. Тем более, что они очень несложные.

Тем, кто забывчив, рекомендуется написать этот ТОП-5 на бумажке и прилепить её к холодильнику или на другое место, на которое зрение натыкается чаще всего. Впрочем, можно и не ограничиваться только одной бумажкой. Хоть всю кухню обклейте.