Росстат: В России половине семей денег хватает лишь на еду и одежду

Возможностей приобретения товаров длительного пользования нет, в основном, у молодых и пенсионеров. Чтобы хоть как-то поддержать уровень своей жизни, россияне всё чаще прибегают к кредитам.

Росстат обнародовал сведения, что в России половине семей денег хватает лишь на еду и одежду. У 48,2% россиян просто отсутствуют финансовые возможности для приобретения товаров с длительным потреблением. Это касается, в том числе, и таких, ставших уже давно обычными вещей, как стиральная машина, холодильник или смартфон.

Одновременно, этот показатель всё-же лучше того, который был зафиксирован в аналогичном периоде прошлого года. Тогда его значение было 49,8%. Исследование, которое провёл Росстат, охватило 48 тысяч домохозяйств.

Самый высокий показатель продемонстрировали молодые семьи (59,2%) и семьи, в которых только неработающие пенсионеры (57,9%).

У значительных групп населения – минимальная потребительская возможность. Приходится жить от зарплаты и до зарплаты. Это можно назвать стратегией по экономии и выживанию. Она является крайне опасной. При ней не остаётся возможностей, чтобы делать вложения в образование, здоровье и полноценный отдых.

Есть такие группы, доходы которых позволяют им нормально питаться и приобретать одежду. А вот с товарами длительного пользования появляются сложности.

При задержке зарплаты или поломке телевизора, или стиральной машинки, приходится или прибегать к кредиту, или экономить на еде.

15% семей России проинформировали, что денег хватает лишь на еду. Чтобы оплатить услуги ЖКХ или приобрести одежду – это уже целая история. Годом ранее этот показатель был 18%.

Среди этих респондентов большинство составляют многодетные семьи (28,3%) и семьи с одними неработающими пенсионерами (30,4%).

Однако, если посмотреть по регионам, картина становится совсем удручающей. Таких семей, проживающих на территории Ямало-Ненецкого АО, ровно 100%. Новосибирская область продемонстрировала показатель в 41,3%. Орловская область и Удмуртия 39% и 34,9% соответственно.

В 2014-2017 годах реальные доходы постоянно сокращались. В 2018-м они возросли на 0,1%. Это ничего не значит, потому что уже в первом квартале этого года произошло их уменьшение сразу на 2,3%. Далее, они также будут сокращаться.

Подавляющее большинство российских семей не только не могут откладывать деньги, но уже израсходовали все ранее накопленные сбережения. Теперь остаётся лишь прибегать к кредиту, чтобы поддерживать ранее достигнутый уровень жизни. За год доля таких семей выросла с 7,8% до 11%.

Так что увеличение заёмных средств вовсе не связано с активизацией потребительского спроса.

По итогам 2018 года на сбережения россияне направили объём средств, который является минимальным за последние 20 лет.

На сбережения направлялось лишь 3,7% от общего объёма денежных доходов. Хуже этого было лишь в 1998 году (2,5%).

65% семей проинформировали, что не располагают вообще никакими сбережениями. Долги граждан перед банками в то же время продемонстрировали рост в 22,4% (14,9 трлн руб.).

Такой рост был лишь в докризисном 2013 году. Однако, тогда он обосновывался совсем другими причинами.