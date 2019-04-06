Росстат назвал сферы труда с наибольшим числом безработных

За первый квартал 2019 года на территории России было зарегистрировано более 3,6 млн. безработных старше 15 лет. Такие данные сообщил общественности Росстат.

По информации ведомства, наименее востребованными являются специалисты обрабатывающего производства, транспортировки и хранения грузов, сельского, лесного и рыболовного хозяйств. «Лидерами» данного рейтинга стали представители оптовой и розничной торговли, и мастера по ремонту автомобилей и мотоциклов - более 581 тыс. человек.

Обратная ситуация наблюдается у специалистов в области водоснабжения и водоотведения, а также у представителей организаций по сбору и утилизации мусора - всего около 24 тыс. человек.

По состоянию на апрель 2019 года на учете службы занятости состояли более 817 тыс. безработных, что на 8% больше аналогичного периода в 2018 году. Общий уровень занятости населения составил 59%.