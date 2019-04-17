Росстат назвал сферы с наибольшим ростом зарплат

Ведомством были представлены данные, в которых указываются темпы роста зарплат в разных секторах экономики за 2018 год. Наиболее перспективными в этом отношении стали сферы социальных услуг и здравоохранения.

По данным службы, рост почасовой оплаты в медицинской области составил 23% (43 тыс. рублей в месяц или 260 рублей рублей в час). Также выросли зарплаты граждан, работающих в рыбной промышленности (до 103 тыс. рублей в месяц или 627 рублей в час).

Однако отмечается, что самые высокооплачиваемые профессии остались прежними, наибольшие доходы работникам обеспечивают нефтедобывающие и газодобывающие компании. Специалисты данной сферы смогут получать за свой труд 130 тыс. рублей в месяц (793 рубля в час).

Следом идет производство табачных изделий, в данной сфере за час работы можно получить 739 рублей (около 121 тыс. рублей в месяц). Третье место занимают компании по производству нефтепродуктов, работники этого сектора могут рассчитывать на зарплату в 121 тыс. рублей (735 рублей в час).

Добавляется, что средняя стоимость труда по стране выросла на 11% и составила 332 рубля в час.

Отметим, что результаты статистических исследований относятся исключительно к сферам деятельности, а не к конкретным профессиям. Так, зарплата бухгалтера в газодобывающей сфере, к примеру, будет существенно отличаться от доходов коллеги из сферы здравоохранения.