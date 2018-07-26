Роспотребнадзор рассказал, как пережить аномальную жару

Синоптики в некоторых регионах отметили аномальную для мая жару. Повышение температуры может негативно отразиться на самочувствии пенсионеров и детей, а также людей с хроническими заболеваниями.

В первую очередь Роспотребнадзор советует ограничить пребывание на улице, снизить физические нагрузки до минимума. Не забывать проветривать помещения, открывать форточки и окна, включать вентиляторы или кондиционеры. Рекомендовано носить легкую одежду из натуральных материалов и светлых оттенков, обязательно пользоваться головным убором, не стоит стесняться использовать зонтики от солнца.

В жаркую погоду не рекомендуется употреблять продукты с повышенной жирностью, а приемы пищи перенести на утро и вечер. Любителям мясной продукции снизить потребление до минимального количества, лучшей заменой будут морепродукты или овощами. Копченые, жареные и скоропортящиеся продукты не лучший выбор для летнего меню. Поддержать иммунитет помогут фрукты и овощи. Их необходимо тщательно мыть. При приготовлении и хранении продуктов необходимо особо строго соблюдать правила обработки и гигиены.

Важно избегать обезвоживания. Для этого Роспотребнадзор советует употреблять больше жидкости, пить чай, минеральную воду, морс, отвары из сухофруктов и витаминизированные напитки. Выпивать нужно до 1,5 литров жидкости в сутки. От сладкой газировки, энергетиков и алкоголя в такую погоду лучше отказаться. Несмотря на жару употреблять большое количество жидкости не стоит людям с заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы.

Для соблюдения гигиены нужно ежедневно принимать душ с прохладной водой. Поездки на личном и общественном транспорте при возможности перенести на утро или вечер, в эти часы температура воздуха не достигает максимума. Ну а если знойный день вы решите провести около водоема, не забывайте о правилах купания. Посещать следует только специально оборудованные пляжи.