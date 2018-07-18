Кондиционеры названы причиной возникновения сердечно-сосудистых заболеваний

По словам медиков, помимо простудных заболеваний, работающий в жару кондиционер может стать причиной заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Находясь на жаре, сосуды человека расширяются. Когда человек заходит в помещение с работающим кондиционером - сосуды от холода резко сужаются, что вызывает их резкий спазм. Наиболее подвержены опасности люди с ожирением и сахарным диабетом.

Таким образом, опасность кондиционера не только в сильном переохлаждении, в результате чего возрастает возможность получения простудных заболеваний, но и в более серьезных последствиях, связанных с сосудами и сердцем.

Врачи рекомендуют, для избежания подобных проблем, не охлаждать помещения до минимальных температур, а самим людям, в свою очередь, после улицы охлаждаться постепенно. Также не стоит находиться близко или непосредственно под потоком воздуха из кондиционера.

Не так давно Роспотребнадзор опубликовал сообщение, в котором рекомендует отменить работы на открытом воздухе, если его температура превышает отметку 32,5 градусов. Такая температура названа экстримальной. Ведомство советует перенести работы на улице на более раннее или более позднее время, когда отметка термометра станет ниже.