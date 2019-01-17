Предназначением этого прибора является поддерживать комфортную температуру воздуха в помещении, когда на улице стоит жара. В то же время, неправильная эксплуатация может привести к появлению в нём опасных бактерий и плесени.

Такой кондиционер представляет для человека смертельную опасность. Он может вызвать серьёзные проблемы со здоровьем, «заразив» человека, которому в летний период придётся отправиться на больничный.

Первый кондиционер для комнат был выпущен в 1929 году компанией General Electric. В нём в качестве реагента применялся аммиак, который очень опасен для человека. Поэтому, на улицу приходилось выносить и компрессор, и конденсатор. Когда изобрели хладагент фреон, появилась возможность сборки всех деталей кондиционера в одном корпусе.

Высокие температуры могут вызывать тепловой удар и обострить хронические болезни. Не редки смертельные исходы. В особенности отсутствие кондиционеров при экстремальной жаре влияет на одиноких и пожилых мужчин. Кондиционер, в этом случае, является настоящим средством профилактики.

Также при наступлении жаркой поры воздух становится более загрязнённым мелкими пылевыми частицами. Они влияют на нормальную работу дыхательных путей и лёгких. Помимо того, зачастую появляются системные воспаления и повышенное артериальное давление.

Кондиционер предоставляет возможность не только охладить воздух в помещении, но и очистить его от пыльцы и вредных загрязняющих частиц. Некоторые модели предусматривают возможность ионизации воздуха.

Однако, при неправильном уходе за прибором, он становится уже не помощником, а источником болезней.

Кондиционер способен к задержанию не только атмосферных загрязнений, но и микроорганизмов, которые находятся в воздухе. Как итог, в 30% фильтров наблюдается загрязнение пылевым клещом. Он способен в этой среде не только сохраняться, но и размножаться.

При контакте с пылевым клещом или вдыхании его частиц могут развиваться аллергические реакции вплоть до появления бронхиальной астмы.

Следующая проблема – это конденсат. Если фильтры своевременно не меняются, происходит преобразование влажной пыли в плесень. Вдыхание такого воздуха также не приносит пользы.

Однако, главной опасностью является резкий перепад температур. Когда человек на протяжении нескольких часов находится на жаре, в его сосудах и порах наступает максимальное расширение. Через кожу выводится влага, которая накаливается и в одежде.

Если после этого сразу зайти в интенсивно охлаждённое помещение, это приведёт к резкому спазму сосудов. Влажная одежда быстро станет холодной, что станет вызывать дополнительное переохлаждение. Это может быстро привести не только к респираторным заболеваниям, но, даже, к пневмонии. Выход из прохладного помещения на жару намного безопаснее.

Если кондиционер сильно охлаждает воздух, это вызывает его сухость. Снижение влажность, в свою очередь, влечёт уменьшение защитной роли слизистых дыхательных путей, что увеличивает шансы заболеваний, в том числе и бронхиальной астмой.

Рекомендуется ни в коем случае не устанавливать температуру в помещении ниже 21-22 градусов тепла при среднем или малом потоке охлаждённого воздуха.

Оптимальным является, когда разница уличной температуры составляет не более пяти градусов с той, на которую настроен кондиционер. В экстремально жаркие дни, он может составлять семь градусов.

Также не стоит забывать, что поток выходящего из кондиционера прохладного воздуха не должен попадать на людей. Его необходимо направить в стену. Тем самым и помещение станет охлаждаться более равномерно.