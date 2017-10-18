Коронный шпагат Волочковой попал в Книгу рекордов России

Знаменитый шпагат Анастасии Волочковой попал в Книгу рекордов России. Растяжка балерины составляет 2 метра и 25 сантиметров. Волочкова заметила, что в последнее время шпагат дается ей нелегко.

43-летняя балерина всегда гордилась своим шпагатом. Иногда Волочкова демонстрирует его в самых неподходящих местах. Она показывала фирменный трюк в бане, на гидроцикле, в спортивном зале и даже на крыше лимузина. Подобная увлеченность Волочковой не раз становилась предметом шуток. Однако теперь балерина доказала, что шпагат по праву может считаться ее гордостью.

Регистрация достижения произошла во время ее мастер-класса для участниц конкурса красоты «Мисс Русское Радио». Тренер по фитнесу Андрей Лобков замерил длину звездного шпагата, получив впечатляющий результат. Волочкова отметила, что добилась хорошей физической подготовки благодаря выдержке. Свой опыт она старалась передать и участницам конкурса.

В социальной сети Волочкова опубликовала фотографию с документом, подтверждающий достижение. Первым блондинку поздравил недавний партнер по проекту Леонид Закошанский. Тайный возлюбленный Волочковой не стал нарушать традиции, отправив привычный букет белых роз с одним алым бутоном в центре.

Напомним, Волочкова окончила Академию русского балета им.Вагановой. Будучи еще студенткой уже начала выступать в Мариинском театре. Сразу после выпуска была приглашена на роль солистки в театре и получила главные партии в «Жизель», «Корсар» и «Лебедином озере». В 2000 году балерина подписала контракт с Большим театром, но спустя несколько лет уволилась из труппы и начала сольную карьеру.