Роспотребнадзор: Процент людей с ожирением вырос почти в два раза

Заболеваемость ожирением с 2013 года в России выросла почти в два раза, в связи с чем, тенденция к росту может сохраниться, сообщается в докладе Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей.

Статистика показывает, что страдает от избыточного веса в основном взрослое население от 18 лет и старше. Отмечается, что этот показатель вырос впервые с 2013 года. По статистике из общего населения России 14% мужчин и 26% женщин имеют избыточный вес. Такой показатель – следствие неправильного питания, в котором содержится преобладающий процент жира и небольшой процент белка. Чрезмерное употребление таких продуктов, приводит к нарушению работы организма в результате чего у человека могут развиваться сердечно-сосудистые заболевания и диабет.

В докладе ведомства говорится, что более 30 российских регионов имеют высокий показатель заболеваемости ожирением. На первом месте оказались Ненецкий автономный округ, Новгородская, Калининградская и Вологодская области.

Одной из причин неправильного питания является недостаток времени для обеда в рабочее время, из-за чего многие прибегают к употреблению «быстрой еды» фаст-фуду.