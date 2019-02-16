Диетологи рассказали об эффективной стратегии похудения

Новое исследование показывает, что самоконтроль питания занимает менее 15 минут в день.

Диетический самоконтроль - самый лучший предиктор успеха потери веса. Но, как показывает практика, он настолько трудоемкий, что от него отказываются. Новое исследование впервые показывает, как мало времени это занимает: в среднем 14,6 минуты в день.

Участники программы записывали калории и жиры всех потребляемых ими продуктов и напитков, а также размеры порций и методы их приготовления.

Исследование, проведенное учеными из Университета Вермонта и Университета Южной Каролины, является первым, которое доказало успешность и необременительность самоконтроля при желании похудеть.

Исследователи изучили пищевые привычки самоконтроля 142 участников по поведенческому контролю веса. В течение 24 недель участники еженедельно собирались на групповую онлайн-сессию под руководством квалифицированного диетолога.

Участники также регистрировали свое ежедневное потребление пищи в интернете, в процессе оставляя запись о том, сколько времени они потратили на эту деятельность.

Участники, потерявшие 10% веса своего тела - наиболее успешные члены когорты - тратили в среднем 23,2 минуты в день на самоконтроль в первый месяц программы. К шестому месяцу время сократилось до 14,6 минуты.

По заключению исследователей, те, кто контролировал себя три или более раза в день и был последовательным изо дня в день, были самыми успешными. Кажется, что сам акт самоконтроля имеет значение, а не потраченное время.

Самый важный вклад исследования, по мнению ученых, может заключаться в том, чтобы помочь людям с избыточным весом установить поведенческие цели.

Исследователи надеются, что результаты исследования побудят большее количество людей принять диетический самоконтроль в качестве стратегии потери веса. Это очень эффективно, и это не так сложно, как люди думают.

Ставки высоки. Процент людей, страдающих ожирением, растет из года в год. Ожирение связано с хроническими заболеваниями, включая диабет 2 типа, гиперлипидемию, высокое кровяное давление, сердечно-сосудистые заболевания и рак.