Для учителей Москвы проводят тренинг «5 на 5»

На территории Москвы в период 16 мая-15 июня проходит тренинг под названием «5 на 5». Его организатором при поддержке МЦКО выступает Ассоциация по управлению качеством образования. Участники акции бесплатно сдают ЕГЭ по пяти выбранным предметам, пытаясь набрать при этом по каждому из них минимум 70 баллов (равняется оценке 5).

В комментарии к новости руководитель московского Депобразования Исаак Калина заявил, что педагогу важно уметь настраивать стыковочные узлы с другими предметами и опираться на знания учеников по другим предметам. С помощью этого он может рассчитывать на существенное повышение эффективности урока и интереса ребят к нему, — отметил министр.

Сообщается, что победители тренинга войдут в число кандидатов на получение высшей квалификационной категории. К тому же 30 преподавателей с лучшими результатами предоставят возможность отправиться на двухнедельную стажировку по межпредметному обучению в Финляндию.















