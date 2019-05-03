Московский зоопарк не планирует вводить должность «Обнимателя панд»

Как сообщает руководство московского зоопарка, они не планируют вводить должность «обнимателя панд» из-за того, что это на первый взгляд милое занятие является довольно опасной профессией.

По словам специалистов, панды хоть и милые животные, но прежде всего они являются медведями. В первые годы панды напоминают плюшевых безобидных созданий, но уже к трем года у них проявляется характер, они начинаю превращаться во взрослых самок и медведей. В зависимости от ухода за ними на всем протяжении жизни, у животных формируется впечатление об окружающих их людях.

Профессия «обниматель панд» была введена в Китае. Задачей работника является круглосуточный уход за животными, обнимания с ними на протяжении двух лет. Далее панды становятся взрослыми и самостоятельными. Считается, что зарплата работников составляет около 32 тыс. долларов в год.

Напомним, что 5 июня, московскому зоопарку для совместных исследований с Китаем были переданы две панды – самка Диндин и самец Жуи. Животные успешно заселились в новое жилище и готовы показаться публике.

Панда – символ Китая и занимает отдельную позицию в дипломатии. Отправка этих животных в различные страны уже стала традиционной и носит название «дипломатией панд».