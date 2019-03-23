Московский зоопарк пригласил посетителей на завтрак к пандам

Московский зоопарк приглашает на завтрак с пандами. Два больших медведя Диндин и Жуи новые обитатели зоосада в столице. Животные прилетели из Китая.

Если у панд за время нахождения в России (15 лет) появится потомство, то детенышей обязательно вернут на родину.

Двухлетняя самка Диндин и трехлетний самец Жуи посланники дружбы. В этом году Россия и Китай празднуют 70 лет современных дипломатических отношений. Панда символ дипломатии в Китае. Сейчас в программе разведения и содержания панд принимают участие почти 20 государств.

Новые жители зоопарка уже готовы встречать первых посетителей. Найти бамбуковых медведей можно в павильоне «Фауна Китая» без предварительной регистрации по утрам ежедневно с 8 до 10 часов. Дополнительные билеты не требуются. За один сеанс посетить павильон могут около 200 человек. В утренние часы за пандами интереснее наблюдать. Они активно занимаются умыванием, едят на завтрак свежие побеги бамбука, а также играют и выполняют задания.

С 10:00 до 21:00 посмотреть, как живут Жуи и Диндин, можно будет только по предварительной регистрации. Записаться можно на официальном сайте зоопарка и на специальной стойке около павильона «Фауна Китая». Нужно только приобрести билет в зоопарк.

Директор зоопарка также рассказала, что должность обнимателя панд не предусмотрена, потому что это шутка и такой профессии не существует. Панды такие же медведи с большими когтями и зубами, обнимать их небезопасно. Большая панда — уязвимый вид. До 2016 года считалась исчезающим видом. Популияция постоянно уменьшалась. Низкий уровень рождаемости был нетолько в дикой природе, но и в неволе. В дикой природе учёные насчитывают около 2060 особей. В КНР предусмотрена смертная казнь за убийство панды.