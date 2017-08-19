На съемках у Гузеевой родила корова

Ведущая Лариса Гузеева провела сьемки кулинарного шоу «ТилиТелеТесто» на коровьей ферме.

На одном из роликов, которые опубликовала ведущая в социальной сети, видно, как ее со всех сторон окружили коровы, и она защищает продукты на столе чтобы их не съели. На втором видео телеведущая показала, новорожденного теленка которого назвали «Принц». По ее словам, теленок родился буквально за 15 минут до начала съемки видео. Корова родившая его отелилась впервые и только учится материнской заботе. «А другие коровы, которые не родили, с такой ревностью смотрят и завидуют этой маме», — описала она происходившее на ее глазах.

Гузеева показала, как проходит первое кормление молоком малыша, отметив, что теленок еще слаб и только учиться держаться на ногах. Вместе с ней на съемках находилась ее дочь Ольга, которая попрактиковалась в доении коровы.

Лариса Гузеева с 2008 года работает телеведущей программы «Давай поженимся!». В 2009 году за работу в этой программе Гузеева стала лауреатом российской национальной телевизионной премии «ТЭФИ» в номинации «Лучший ведущий ток-шоу».