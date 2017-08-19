Лариса Гузеева обзавелась квартирой в центре Москвы

Популярная телеведущая программы «Давай поженимся» приобрела шикарные апартаменты на Садовнической набережной.

Лариса Гузеева весьма востребована, ее можно увидеть не только на «Давай поженимся», но также, и на шоу «Живая жизнь». Лариса получила премию «ТЭФИ». Работа на Первом канале обеспечила ее денежными средствами в полном объеме и она позволяет себе покупать дорогие подарки.

Недавно стало известно, что ведущая является обладательницей раскошной квартиры в центре Москвы. Она расположена на пятом этаже, в окна которой выходит прекрасный вид на реку и мост. Говоря о размерах квартиры, то тут Ларисе есть где разгуляться, ведь площадь ее жилья составляет 117 квадратных метров.

Если говорить о стоимости жилья, то такая квартира стоит около 70-90 миллионов рублей. Зная о столь недешевой цене на жилье, многие стали задаваться вопросом откуда у Гузеевой столько денег. Работая на Первом канале, ей пришлось бы копить на квартиру не один год.

На защиту ведущей стал артист Стас Садальский. Но, публика все-равно осталась при своем мнении, поклонники думают, что квартиру Гузеевой все-таки подарили.

Сама ведущая покупкой не хвасталась, лишь выкладывает фото со съемок, давая понять, что она много работает, но очень любит свою работу.