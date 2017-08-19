Гузеева выступила защитником Володиной от нападок в интернете

Актриса и ведущая популярного шоу «Давай поженимся» вступилась за коллегу.

Лариса Гузеева нередко выкладывает на своей странице в Instagram различного рода материалы, в которых делится с пользователями своими мыслями на разные темы. На новой фотографии, которую Гузеева выложила в Instagram, она предстала в образе таролога Жозефины из сериала «Море.Горы.Керамзит».

Также телеведущая сделала заметку к своему посту, написав, что не может понять людей, обращающихся к подобного рода ворожеям. Некоторые подписчики Ларисы в комментариях напомнили ей про Василису Володину с явным намеком на то, что направление ее деятельности близко персонажу, в роли которого выступила Гузеева на фотографии.

Более того, в адрес телевизионного астролога посыпались обвинения, включая подозрения на занятия мошенничеством. Стоит отметить, что ранее Лариса Гузеева выражала свой скептический взгляд на астрологию, однако, это не помешало ей выступить защитником Володиной от нападок в интернете. Лариса написала «Васелиса от науки», тем самым, видимо, желая оправдать свою коллегу, но подписчики сразу же указали ей на ошибку в имени, после чего коммент был удален.