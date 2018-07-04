Особняк Энистон и Питта выставлен на продажу

Особняк бывшей пары Дженнифер Энистон и Брэд Питта снова выставлен на продажу.

Когда-то в 2001 году огромный дом в Беверли-Хиллз купили молодожены Питт и Энистон, достроив там гостевой дом и большой теннисный корт. В 2006 году особняк был снова продан, пара рассталась. И вот, спустя более десяти лет он вновь продается за 49 миллионов долларов.

Поклонники бывшей звездной пары очень хотели бы, чтоб они вновь сошлись и выкупили его, говорят, что дом очень похож на тот, что был в фильме «Мистер и Миссис Смит». Но, скорее всего, это невозможно. В одном из последних интервью актер закатил глаза и воскликнул: «О боже!», отвечая на вопрос об возобновлении романа с Энистон.

Причины расставания звездной пары неизвестны. Ходили слухи о том, что актриса не хотела детей, в то время, как ее супруг только об этом и думал. Спустя год после этого пара подала заявление на развод, объяснив это стандартным недопониманием друг друга. В этот же год Питт сошелся со звездой Голливуда Анджелиной Джоли. Позже Брэд Питт признал, что у него была симпатия к актрисе с момента начала съемок всем известного фильма, но любовные отношения у актеров завязались только после расставания с Энистон.

Сейчас Питт в разводе с Джоли. Но, это не мешает паре воспитывать шестерых детей, трое из которых приемные.