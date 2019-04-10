«Больше сниматься не буду» - Николай Дроздов покинул программу «В мире животных»

Знаменитый телеведущий больше не намерен принимать участие в съемках программы «В мире животных». Он объяснил причины своего ухода и рассказал о произошедших с ним изменениях.

Николай Дроздов принял решение покинуть передачу «В мире животных» из-за обнаруженных проблем со здоровьем. Легендарный телеведущий пояснил, что если кто-то увидит на «Карусели» выпуски, в которых он участвовал, то это старые записи.

Он заявил, что больше не сможет вести передачу «В мире животных» и добавил, что подобную нагрузку он «больше не потянет». Стоит напомнить, что в январе текущего года ведущий принял решение покинуть программу «В мире животных», так как во время физических упражнений он сломал несколько ребер и был вынужден приступить к лечению. Стоит отметить, что 20 июня известному телеведущему исполнится 82 года, а в прошлом году он получил титул «Заслуженного журналиста России».

Тем не менее, знаменитый ведущий пока еще не намерен уходить на пенсию и только лишь заниматься поправкой своего здоровья, несмотря на свой уход с известной телепрограммы. Он будет продолжать преподавательскую деятельность на географическом факультете в МГУ им. Ломоносова. Насчет педагогической деятельности Николай Дроздов отметил, что это его самое любимое занятие. Стоит заметить, что ученый не снимается уже полгода, несмотря на уговоры коллег. Роль ведущего в известной телепередаче «В мире животных» Николай Дроздов занимал с 1977 года.