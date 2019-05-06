Ирина Цывина накануне смерти рассказала, что ее прокляли

Ее адвокат Юлия Вербицкая-Линник открыла некоторые подробности своего разговора незадолго до смерти актрисы.

После смерти Александра Благонравова, его сын начал требовать долю имущества, которую семейная пара приобрела за годы брака. Пасынок актрисы начал погоню за наследством, выразив желание получить не только четверть всего имущества, но и самую дорогостоящую квартиру.

Ирина Цывина весьма тяжело переживала многочисленные судебные тяжбы, которые очень часто заканчивались нервными срывами и паническими атаками, после чего актрисе требовалось достаточно много времени для восстановления. Позже начались странные ночные звонки. Юлия Вербицкая-Линник рассказывает, что ее клиентка часто находилась в состоянии тревоги, будто чувствовала грядущую беду. После долгих судебных разбирательств Ирине Цывиной все же достался участок и дом.

По словам адвоката, дело хотели затянуть, но актриса накануне смерти рассказала, что на ней лежит проклятье. Как стало известно, на даче она обнаружила коробок с плесенью и волосами. По странному стечению обстоятельств, после окончания судебного процесса актриса скончалась. До этого ей приходили угрозы о том, что она может лишиться практически всего своего имущества, а также поступали угрозы убийства.