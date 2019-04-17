Ученые назвали 4 продукта, которые негативно «отражаются» на лице

Специалисты по уходу за кожей представили четыре продукта, которые после употребления негативно проявляются на лице человека.

В данную четверку относятся – молоко и молочные продукты, алкогольные напитки, сахар и продукты, в которых содержится глютен.

О негативном влиянии молочных продуктов и молока рассказала доктор Нигмы Талиб. Она подметила, что особенно страдают веки, становясь припухшими, возникают мешки под глазами и темные круги. Если употребление молока в рационе чрезмерно, то могут появиться белые прыщики. Доктор рекомендует воздержаться от молока минимум на три недели, чтоб кожа смогла вернуть прежний вид.

Эксперты предупреждают женщин о том, что алкоголь вреден. Спиртосодержащие продукты могут привести к покраснению глаз, обезвоживанию как организма, так и кожи особенно. В случае, если алкоголь уже выпит, эксперты рекомендуют воздержаться от его дальнейшего употребления на три недели. За это время кишечник сможет восстановить микрофлору.

Причиной опухших красных век, прыщиков на подбородке и пигментных пятен являются глютеносодержащие продукты. Для профилактики специалисты рекомендуют сократить или убрать вовсе из рациона мучные изделия, макароны и злаки.

Что касаемо морщин на лбу, угрей на различных частях тела и серой коже. Данные «отражения» на лице являются содержанием в организме большого количества сахара. Стоит отказатьзя от сладкого, лучше делать это постепенно, но уверенно.