Роспотребнадзор выявил признаки вредоносных интернет-магазинов

Сотрудники ведомства рассказали о некоторых отличительных особенностях опасных торговых точек в Сети.

Ведомство выявило некоторые отличительные особенности вредоносных интернет-магазинов. По мнению Ростпотребнадзора, нужно особое внимание уделять ценам на ассортимент, представленный на виртуальной торговой площадке. Так, если цены существенно расходятся по сравнению с рыночной стоимостью, то в большинстве случае этот факт говорит об аферистах.

Ведомство считает, что не стоит гнаться за яркими «вывесками» вроде «спешите купить», «акция», «количество ограничено» и другими маркетинговыми ухищрениями. Если продавец какого-то интернет-магазина требует предоплату за товар с использованием банковско карты, то нужно понимать опасность подобной сделки.

Кроме того, подозрения, по мнению Роспотребнадзора, вызывает отсутствие возможности курьерских услуг и самовывоза, поэтому рекомендуется сотрудничать только с тем магазином, где есть возможность забрать товар самому, посколько мошенники могут сделать поддельные квитанции на отправку транспортной компанией.

Среди потенциальных угроз ведомство также называет отсутствие на сайте интернет-магазина нужной информации об организации и предпринимателе – в таком случае нужно постараться найти какую-либо информацию в открытых источниках. Также сотрудники Роспотребнадзора напоминают, что покупатель имеет право в течение 7 дней отказаться от приобретенного товара и отправить ее по почте обратно. Для того, чтобы уменьшить количество возвратов, рекомендуется как можно более тщательно проверять все характеристики перед покупкой.