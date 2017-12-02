В Белоруссии отметили особый интерес туристов к Чернобыльской зоне отчуждения

Несмотря на большой спрос среди желающих, в Белоруссии сообщают, что попасть туда смогут не все.

Ранее один из представителей турфирмы сообщил, что такой интерес среди туристов возник после выхода всем известного сериала «Чернобыль» от НВО.

В марте, в запрещенной зоне побывало порядка 7 человек, в то время как в апреле их число резко увеличилось до 64. Возможность попасть на отчужденные территории - ограничена, так как это напрямую связано с пропускной способностью Полесского государственного радиационно-экологического заповедника.

Представитель турфирмы рассказал, что все, кто хочет попасть в зону отчуждения, будут путешествовать группами. Их создают абсолютно разные. Есть как одиночные поездки с гидом, так и группы порядка 20 человек. Число туристов в месяц колеблется от 30 до 70 человек.

Как рассказал специалист, в Украине «Чернобыльский туризм» актуален еще с 1990-х годов, за год количество побывавших там граждан достигает поразительной отметки в 72 тысячи человек в год. Для Белоруссии же, это принципиально новое направление. Указ, который дает право на туризм тут был подписан лишь в осенью 2018 года.

Туристы из Польши, Нидерландов и России чаще всего покупают такие туры. Но есть и разовые поездки из более отдаленных стран, таких как Великобритания, США и Австралия. Средняя стоимость поездки в группе варьируется от 160 до 350 долларов. На стоимость влияет ряд факторов (количество желающих, маршрут).

Обязательным в таком маршруте является инструктаж. На эту часть экскурсии отводиться особое время. Представители уточняют, что маршруты подобраны специально с минимальной дозой радиации.