Пензенские пожары предотвращаются с помощью беспилотника

В Пензенской области уже зафиксировано больше 40 пожаров в этом году. Возгорания происходят из-за сухого климата, но больше всего из-за халатности людей.

Пожары в регионе были предотвращены и успешно потушены с помощью беспилотника. Местные власти ввели противопожарный режим, так как леса горят почти каждый день. Это связано с сухой погодой, отсутствием дождей и порывистыми ветрами. На сегодняшний день, огонь задел больше 150 гектаров леса.

В России всё чаще стали использовать беспилотные летательные аппараты. Устройство произведено в Китае, но имеет отечественное программное обеспечение. Камера дрона быстро позволяет обнаружить зону пожара, а также предложить самые эффективные подходы для тушения возгорания. Радиус действия устройства около 5 километров, высота достигает птичьего полёта.

Беспилотное устройство используется лесными инспекторами, которые прочёсывают местность на наличие пожаров. Тушением огня занимаются непосредственно сотрудники лесопожарного центра и МЧС России.

Для эффективного патрулирования созданы больше 70 маршрутов и установлены наблюдательные пункты на возвышенностях. Лесные инспекторы используют специальные комплексы на базе авто «УАЗ-Фермер» для патрулирования лесов и тушения огня.

Директор ГБУ ПО «Лесопожарный центр» Алексей Живаев отмечает, что тушение пожаров – очень нелегкий труд. А также призывает людей быть внимательными и не разводить костры в лесах. Кстати, за разведение костров в лесу предусмотрены штрафы: гражданам – до 4000 тысяч рублей, должностным лицам – до 30 тысяч рублей, юридическим лицам – до 500 тысяч рублей.