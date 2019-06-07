В трех российских городах запустят сеть 5G

Вице-премьер Максим Акимов рассказал, в каких городах появятся зоны 5G. Это будут Москва, Санкт-Петербург и Казань.

В течение двух лет правительство собирается решить все вопросы, связанные с доступом к быстрому интернету. Выбор первых городов Акимов объясняет спросом и количеством населения. По его мнению, темп жизни требует высокой скорости соединений и отсутствия задержек.

Сейчас разработчики решают вопросы с частотным диапазоном и, конечно, стоимостью подобных услуг. На сегодняшний день сотрудничество в реализации проекта предлагают крупнейшие провайдеры связи: «Мегафон», МТС, «Вымпелком», Tele 2.

Запуск сети 5G связан с национальным проектом «Цифровая экономика Российской Федерации». По плану через пять лет в каждом городе должно появиться устойчивое интернет-соединение, а в городах миллионниках – беспроводная связь пятого поколения. Также планируется увеличить количество кадров в сфере IT. Государство планирует создать благоприятную среду для новых разработок, научных проектов, развития отечественных сервисов.

Однако эксперты не так лояльно относятся к запуску 5G. Минкомсвязи отмечает, что выбор устройств, поддерживающих это покрытие, крайне мал. Кроме того, частотный диапазон, оптимальный для работы сети, сегодня находится в пользовании силовыми структурами. Специалисты говорят, что необходимо найти компромисс в вопросе используемых частот, иначе развитие 5G в стране может замедлиться, а российские пользователи лишатся международного роуминга.