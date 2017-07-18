Ученые рассказали, сколько нужно спать для поддержания здоровья

Исследователи считают, что недостаток сна зачастую провоцирует возникновение депрессии и негативно сказывается на внешнем виде.

Ученые рассказали сколько нужно спать для поддержания крепкого здоровья: самая удачная длительность сна составляет 9 часов 10 минут. Именно к такому выводу пришли ученые из Великобритании.

По их мнению, частый недосып может пагубно отразиться на здоровье, вызывая при этом раздражительность и провоцируя нездоровое меланхоличное настроение, которое иногда приводит к осложнениям – депрессии.

Кроме того, специалисты обозначают конкретный промежуток времени, который наиболее благоприятно будет отражаться на самочувствии. По их словам, ложиться спать лучше всего в 21:45, а просыпаться в 6:55.

Британские ученые считают такую продолжительность сна полезной, ведь, по их словам, это помогает снять усталость, а также привести себя в тонус. Агентство Nation News напомнило тот факт, что ранее ученые из Аризонского Университета США сделали заключение, согласно которому люди, постоянно находящиеся в условиях недосыпа, больше остальных подвержены повышенному артериальному давлению. Поэтому исследователи предложили свой график сна: ложиться не позднее 23:00 и спать не менее 7-9 часов.