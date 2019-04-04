Прохор Шаляпин поделился с общественностью пикантным видео

По словам артиста, он со своей возлюбленной Виталиной Цымбалюк-Романовской обожает проводить время подобным образом.

Певец Прохор Шаляпин в своем Instagram поделился с общественностью весьма пикантным видео, которое было снято в квартире певца. Там он вместе с Цымбалюк-Романовской предстал в весьма необычном месте – в ванной.

Прохор Шаляпин заявил, что именно таким способом они с Виталиной проводят время, когда на улице стоит невыносимая жара: «Включаем ванну, джакузи, напускаем пену и пьем шампанское с летней краснодарской клубничкой».

Подруга певца подметила, что у него очень красивые бокалы. В финале видео Прохор Шаляпин признался в любви к своим подписчикам, а также заявил, что желает всем такого же счастья и «вкусной жизни, как эта клубника».

Напомним, что последний год Прохор Шаляпин состоит в отношениях с Витлиной Цымбалюк-Романовской, которая ранее была супругой известного актера Армена Джигарханяна.

Позднее Джигарханян обвинил свою бывшую супругу в слежке, посетовав на то, что в доме везде находятся жучки. Виталина в ответ заявила, что пыталась за ним ухаживать и помогать, а тот взамен начал предъявлять ей неуместные претензии. Отметим, что Виталина хочет ускорить процесс рождения ребенка, а вот замуж пока не особо рвется, говоря, что не хочет погрязнуть в бытовых проблемах.