Прохор Шаляпин поделился с общественностью пикантным видео

View this post on Instagram

Воскресный день в чудесной компании с @vitalinaromanovskaya ! Слава Богу , мы никому ничего не должны и с юмором относимся ко всему происходящему вокруг нас! Всем радости !!! ☀️😜👋 #мысчасливы #виталинацымбалюкромановская #прохоршаляпин #пошливрагивжопу #shalyapin #chaliapin