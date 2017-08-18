Эта сила, как правило, защищает людей, хотя напоказ это не выставляется. В то же время она имеет огромную силу.

Каждый человек обладает тёмной стороной. Чаще всего её связывают с конкретным животным. Однако, люди привыкли к отвержению и отрицанию этого, утверждая, что «они не такие».

Если вы не уверены, какое именно животное символизирует вашу тёмную силу, можно выбрать то, что ближе из списка. После этого можно с достаточной степенью точности определить, какой тёмной силой вы можете владеть.

Итак, список не велик. Нужно осуществить выбор из волка, летучей мыши, ворона, чёрной пантеры, чёрной вдовы (паука), чёрной кошки и стервятника.

Волк является животным сильным и смелым, способным к нанесению огромного вреда противнику. Однако, он никогда не нападёт, если его не спровоцировать. При этом, он будет выжидать подходящий момент, даже когда его интересы оказались уязвлёнными. Когда момент наступит, месть обидчику будет жёсткой. Те, кто выбрали волка, тоже выжидают момент для атаки. Однако, пока их не трогают, живут спокойно, никого не задевая.

Летучую мышь боится даже такой персонаж, как Бэтман. Эти существа исчезают при свете дня и взирают на мир, находясь вверх ногами. Выбравшие это существо могут также видеть всё в совершенно другом свете, в сравнении с окружающими. Настоящим ужасом могут стать внезапные исчезновения и неожиданные появления.

Ворон всегда ассоциировался со страхом и ужасом. Помимо того, считается, что он – предвестник скорой смерти. Вместе с тем, эта птица очень умна и способна к имитации человеческой речи. Она легко приспосабливается к возникновению новых обстоятельств. Те, кто выбрали ворона, являются такими же умными и скрытными, а, значит, опасными, как и он.

Чёрная пантера является умной и очень грациозной. В то же время, это очень жестокое животное. Если оно решится на защиту себя или своих границ, неприятель будет уничтожен без следа. При выборе пантеры, человек, скорее всего, будет, как и она, очень нежным и, одновременно, решительным и бескомпромиссным, когда наступит период резкой злости.

Пауки «чёрная вдова» считаются настоящими детьми дьявола. Если что либо пойдёт не в соответствии с их желаниями, эти членистоногие приступают к подготовке уничтожения своего противника. Им может оказаться и партнёр самки, причинивший ей боль. Люди, определившие для себя этот символ, сначала занимаются усыплением бдительности врага и ожиданием того, когда он расслабится. Затем следует молниеносное и хладнокровное убийство. Жертва вообще не успевает понять, что произошло.

Чёрная кошка и символ опасности давно идентичны. Животное отличает особая внимательность и умение совершать неожиданные для врага нападения, используя самый нужный момент. Так и вы, являетесь терпеливыми, расчётливыми и не знающими пощады, когда некто задел вас по-настоящему.

Стервятники – это сильные и кровожадные птицы. Они способны подолгу высматривать свою жертву, ожидая пока она сама полностью обессилит. После этого происходит грубая расправа, при которой стервятник думает лишь о себе. При таком выборе есть над чем призадуматься.

Однако, как бы ни ужасна была тёмная сторона, добра в жизни всё равно многократно больше.