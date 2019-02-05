«А нам – всё равно»: Множество животных выиграют от глобального потепления

В самом большом выигрыше будут океанические головоногие. К концу XXI века, когда в воде станет наблюдаться повышенная кислотность, их ожидает настоящее процветание.

Таким образом, подтверждаются слова «а нам – всё равно» из популярной песенки про зайцев. Как оказалось, от глобального потепления множество животных просто выиграют. Хотя, естественно, это распространится не на всех.

Человечество демонстрирует такую повышенную активность, что углекислый газ в атмосфере Земли продолжает постоянно накапливаться. Ситуация становится, действительно, угрожающей.

Если взять показатель до того, как несколько столетий тому назад началась Промышленная революция, то его содержание составляло 280 ppn. На сегодняшний день этот показатель достиг значения в 400 частей на миллион. К концу нашего века ожидается его рост до 900.

Такой существенный рост не может не оказывать существенное влияние на океанических жителей. У углекислого газа есть способность растворяться в воде, где он начинает заниматься образованием ионов угольной кислоты. Соответственно, повышенная кислотность влияет на морские экосистемы и их обитателей.

Ряд из них подвергнутся негативному воздействию. В частности, это будут такие важные существа, как сине-зелёные водоросли. А именно они лежат в основе множества пищевых цепочек.

Ранее предполагалось, что и головоногие моллюски тоже начнут исчезать. Их кровь является медьсодержащей и способна к связыванию кислорода намного хуже, в сравнении с гемоглобином позвоночных.

Подвижные головоногие могут демонстрировать высокую физическую активность лишь в течение короткого период времени. После этого они начинают задыхаться.

Следовательно, можно было ожидать, что, если кислотность воды станет повышаться и дальше, это автоматически поставит под большой вопрос сам факт их дальнейшего существования.

Это предположение проверялось на тропических кальмарах. Были выбраны небольшие сепиолиды и рифовые каракатицевидные головоногие. Их поместили в аквариумы, в которых точно контролировалось содержание углекислого газа. После этого данных обитателей океана стимулировали на выполнение самых различных заданий.

Эффект оказался противоположным бытующему мнению. Работоспособность моллюсков, вопреки всяческим прогнозам, совершенно не снизилась. Даже при повышении уровня кислотности до того, который ожидается к концу нашего века.

Более того, повышенная кислотность может оказаться для головоногих даже своеобразным благом. При глобальном потеплении действия их конкурентов, противников и жертв станут уже не столь эффективными.

А вот моллюски при наступлении новых условий, напротив, смогут проявить себя в полную силу.

Не исключено, что глобальное потепление может оказаться сущим благом и для множества других животных. Другая часть отнесётся к нему просто индиферентно.

Ранее проведённые исследования показали, что 56% обитателей моря почувствуют, что глобальное потепление привело к сокращению мест их постоянного обитания. У земных животных этот показатель существенно ниже. Он составляет 27%.

Это поясняется тем, что они могут воспользоваться тенью, которую предоставляют леса. Рыбы также могут направиться к более прохладным акваториям. Однако, для множества океанических обитателей это недоступно вследствие очень значительных расстояний. При этом, часто прерывается и мелководье идущее вдоль континентальных шельфов.

Этот фактор уже начинает чувствоваться в развивающихся странах, где основных источником пищи является рыба. В частности, летняя камбала уже ушла на 965 километров в северном направлении.