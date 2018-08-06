«Вы ошиблись профилем»: Петросян возмутился комментариями подписчиков

Известный российский шоумен, юморист и телеведущий, наверное, и предположить не мог, что подобную реакцию может вызывать всего лишь одна фотография.

Опубликовав фото у себя в Instagram, Евгений Петросян явно не ожидал, что оно вызовет такой ажиотаж. Тем не менее, комментарии в его микроблоге указывали на то, что большинству публики до сих пор не дает покоя его разрыв с Еленой Степаненко, с которой Петросян долгие годы находился не только в семейном, но и творческом тандеме. Одна из подписчиц решила поинтересоваться у юмориста, где его жена, на что Евгений Петросян ответил: «Я не женат! А Вы о ком?». В результате, эта фраза вызвала огромную бурю негодования у людей, пристально следящих за жизнью известного шоумена.

Таким образом, Евгению Петросяну припомнили много событий из его жизни, включая распавшийся брак и роман с молодой помощницей. Евгений Ваганович возмутился комментариями подписчиков и написал: «Фан-клуб Елены Степаненко не здесь! Вы ошиблись профилем!» Стоит напомнить, что на данный момент Евгений Петросян состоит в отношениях с Татьяной Брухуновой, с которой у юмориста весьма большая разница в возрасте – 44 года. По мнению Татьяны, последнее время известный юморист был очень потерян и испытывал чувство одиночества в то время, когда еще состоял в официальном браке с Еленой Степаненко. Татьяна заявила, что смогла разглядеть лишь партнерские отношения, а вот любовь ей увидеть не удалось. По утверждениям Татьяны Брухуновой, в тот период времени Евгений Ваганович был очень одинок.