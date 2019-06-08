Дима Билан устроил необычное представление со стулом

Известный российский поп-певец представил в своем Instagram новое видео.

В новом ролике певец устроил необычное представление со стулом. Кроме того, Дима Билан поведал всем неравнодушным о своем мелировании. Он подчеркнул, что нанес визит к хорошему мастеру, а помощь в этом ему оказали знакомые, подсказавшие нужного человека.

На ролике популярный исполнитель прошелся со стулом, сделав несколько движений, явно отсылающих к манере подбрасывания шевелюры у моделей. Стоит отметить, что Билан в комментариях пояснил для чего все-таки ему нужен стул, заметив, что часто берет его с собой, чтобы не уставать в изматывающих очередях.

Перед камерой Дима Билан появился в одежде белого цвета, а на его голове можно разглядеть завернутые в фольгу пряди волос. Люди, проходящие на улице в тот момент, когда певец устраивал данное представление, были явно удивлены происходящим.

Продюсер Билана Яна Рудковская в комментариях добавила, что уже на протяжении трех дней полным ходом идут съемки нового клипа певца. Поклонники проявили любопытство, попытавшись узнать, сколько же еще продлится работа над новым видео. Также им хотелось узнать, на какой именно клип попадет все это необычное зрелище.