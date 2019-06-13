Подозреваемые заказчики дела Ивана Голунова оказались соседями

Генерал-полковник ФСБ Алексей Дорофеев, а также семья его подельника подполковника Марата Медоева владеют домами общей стоимостью более 100 миллионов рублей.

Располагаются особняки подозреваемых заказчиков дела Ивана Голунова в поселке клубного типа «Лесная бухта» близ берега Истринского водохранилища в Московской области. Такими сведениями в результате своего расследования располагает «Новая газета», «Трансперенси Интернешнл-Россия» и «Baza».

Говорится о двух соседних участках, которые объединены забором и дорожкой. На этих участках стоят внушительного вида особняки с тремя этажами. Примечателен тот факт, что оба дома даже оказались оформлены в один день – 8 августа 2017 года. Цена особняков была определена участниками общего расследования – она составляет 65-70 миллионов рублей каждый дом.

Стоит отметить, что семейство Медоевых оказались соседями с Дорофеевыми и в другом поселке того же района. В «Дачном островке» обоими офицерами в собственность были приобретены два участка по 13 соток, стоимость которых составила 3,8 миллиона рублей. Это событие произошло в конце лета 2009 года. Партнерские отношения продолжились в том же году: 26 октября октября Медоев и Дорофеев продали свои участки.